Formand: Boligforening bremser fjernvarmefusion

Gråsten: På Gråsten Fjernvarmes generalforsamling mandag aften havde formand Morten Sommer i sin beretning fokus på sammenlægningen mellem Gråsten og Sønderborg Fjernvarme.

På sidste års generalforsamling fik Gråsten Fjernvarme bemyndigelse til at kigge på fordele og ulemper ved en sammenlægning.

For Morten Sommer er der flere fordele ved at fusionere de to selskaber. Fra 2019 kan Gråsten Fjernvarme ikke længere modtage et el-tilskud fra Staten. Det betyder, at Gråsten Fjernvarme mister seks millioner kroner i driften.

- Det er forbrugerne, der kommer til at betale den regning. Vi ser frem mod en prisstigning. Hvis vi var sammen med Sønderborg Fjernvarme, så ville det blive nivelleret ud, og vi ville finde et fælles prisleje, siger Morten Sommer.

Desuden ser Morten Sommer flere stordriftsfordele ved en fusion som ved anlæggelse af nye røranlæg, anskaffelse af ny tank og indkøb af biobrændsel.

- Sønderborg har 12.000 aftagere, og Gråsten har 1700 aftagere, det vil samlet set give en mindre stigning i prisen og tilføre robusthed i forbindelse med uforudsete udgifter. Hvis hovedledningen springer, så er det kun os selv til at betale lige nu, siger Morten Sommer.