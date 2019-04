Forlig: DBU krævede penge af sønderjysk firma for at bruge fodboldlandsholdet kommercielt

Sønderborg-firmaet Kontor Syd har betalt et hemmeligt beløb til DBU for at have brugt fodboldlandsholdet markedsføringsmæssigt. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad sagen præcist handler om eller, hvor meget Kontor Syd har betalt til DBU.

Han oplyser, at det er en del af forliget med DBU, at han ikke kommenterer detaljer i sagen. For eksempel hvor meget Kontor Syd har betalt. Han afviser dog, at - som JydskeVestkysten har fået oplyst - at DBU mødte med et krav på to millioner kroner.

- Det er korrekt, at der har været en sag med DBU. Den er lukket, og jeg har ikke så meget mere at sige til det. Jeg har ingen interesse i, at der skal opstå en eller anden form for shitstorm mod DBU på grund af det her, siger administrerende direktør og indehaver Jan Sørensen, Kontor Syd.

- Men jeg kan godt sige, at jeg ikke tror, at ret mange ved, hvor lidt der skal til for at krænke andres immaterielle rettigheder. Når Tour de France kommer til Sønderborg i 2021 vil jeg ikke anbefale, at man som virksomhed lader medarbejderne rende rundt i en gul førertrøje for eksempel, siger Jan Sørensen.

Jan Sørensen vil ikke fortælle præcis, hvad Kontor Syd har gjort, der er endt med, at virksomheden har accepteret at indgå i et forlig med DBU.

I 2018 lå DBU og Spillerforeningen i konflikt om DBUs og spillernes personlige rettigheder. Det kaldes også immaterielle rettigheder - eller intellektuel ejendomsret. De mest kendte sager er måske fra 2018, da DBU stævnede Simon Kjærs personlige sponsor, Nordic Bet, og i 2012, da Nicklas Bendtners sponsor, det irske bettingfirma Paddy Power, brugte billeder af Nicklas Bendtner, der efter en scoring under EM i Portugal i 2012 trak ned i sine shorts og viste underbenklæder med Paddy Powers navn og logo. Billederne blev efterfølgende brugt i et reklamefremstød i Italien.

DBU: Vi beskytter interesser

Hos DBU fortæller kommunikationschef Jakob Høyer, at der under VM i fodbold i 2018 var utallige sager, hvor DBUs rettigheder blev krænket.

- Det var ikke sådan, at alle sager endte med et krav fra vores side overfor virksomhederne, siger han.

- Har du forståelse for, hvis nogen måske tænker, at det her er en eller anden form for overreaktion mod et - trods alt set i nationalt og internationalt perspektiv - mindre sønderjysk firma - i forhold til for eksempel store internationale bettingfirmaer?

- Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, for det er en del af forliget, at det gør vi ikke, siger Jakob Høyer.

- Men risikerer I ikke at sætte noget goodwill over styr - ved at gå efter relativt små syndere?

- Vi har en stor interesse i, at der er opmærksom omkring alle vores landshold. Men vi har altså også nogle sponsorer, der betaler os. Så vi har nogle interesser, vi skal beskytte. Nu taler jeg helt generelt - når et firma bruger DBU og landsholdsspillere i deres markedsføring og krænker vores immaterielle rettigheder, så er det noget, vi tager alvorligt. Når det er sagt, så møder vi jo ikke alle de hundredvis af sager, der var under VM i 2018, med krav. Det kan være alt fra den lille butik til den store kæde, og så kontakter vi dem. Det kan være, at de ikke var klar over, at de krænkede vores rettigheder, og straks stopper, og så er det ikke sikkert, vi gør mere ved det, siger Jakob Høyer.

Jura er ikke en eksakt videnskab, og DBUs jurister sondrer altså også fra sag til sag. Den lille bagerbutik må stadig gerne sælge en VM-kage med rød glasur, men bageren risikerer altså at blive mødt med et krav fra DBU, hvis han markedsfører kagesalget med bagerjomfruer iklædt officielle landsholdstrøjer. Hvis de i stedet står i røde T-shirts med et Dannebrogsflag på er der intet problem.