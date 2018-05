Forhal skal sættes i stand for 71 millioner kroner

Sygehus Sønderjyllands arkitekt Ulf Hammer Eriksen forventer, at håndværkerne kan tage fat 1. september. Første etape bliver opførelse af et ny indgangsparti, der skal stå klar inden vinter, samt indretning af ambulatorierum mellem tårn 30, hvor sygehusets restaurant ligger, og det nordligste tårn 40.

I slutningen af måneden er Sygehus Sønderjylland klar til at sende næste store byggeopgave på Sønderborg Sygehus ud i licitation. Gennem de næste to år skal forhallen bygges om, og til opgaven er der afsat i alt 71 mio. kroner.

Forhallen skal indrettes med fem receptioner for modtagelse af patienter: Til blodprøvetagning, til medicinske undersøgelser, til ortopædiske undersøgelser, til sammedagskirurgi (herunder øre, næse, hals og øjne) og til en række blandede undersøgelser, herunder gynækologi.Ombygningen betyder, at dele af forhallen i perioder vil være spærret for passage, så patienter skal ledes ned på etagen under. Arbejdet ventes færdigt medio 2020.

Sønderborg Sygehus modtager dagligt omkring 900 patienter og deres pårørende. De fleste skal til ambulant behandling. Når byggerodet er overstået i 2020, slipper de for at skulle vandre ad lange gange og op og ned ad trapper til kontrol og behandlinger:

- Forhallen kommer til at indeholde alt det, du som patienter får brug for, hvis du kommer til Sønderborg for at få noget gjort på én dag, forklarer Ulf Hammer Eriksen.

Sideløbende med, at Sygehus Sønderjylland sætter håndværkere i sving i forhallen, er Gigtforening i gang med at ombygge to etager af tårn 10 til et nyt Gigthospital. Gigtforeningen rejser også en helt ny bygning syd for sygehuset, der skal indeholde varmtvandsbassin.

Dertil kommer, at Region Syddanmark er gået i gang med at skifte mange af sygehusets utætte vinduer.