Forfatter og tv-vært red med til Sundsmark Ringridning

Sundsmark: Rammerne omkring Sundsmark Ringridning kan ikke være hyggeligere. Kolonihaver og gamle landsbyhuse er kulissen for den lille ringriderfest i Sundsmark. Årets ringriderfest, som er den 36. i rækken, trak også mange tilskuere fra begyndelsen, hvor Sønderborg Garden gik i spidsen for optoget og spillede koncert på ringriderpladsen bagefter.

Ringriderforeningen plejer at have omkring 100 ryttere med i de seks galger. I år valgte 92 ryttere at tage til ringridning i Sundsmark på en kølig og blæsende dag, hvor der blev lovet regn senere på dagen.

Også forfatter Tom Buk-Swienty, der stammer fra Sønderborg, og tv-vært Flemming Møldrup, fra programmerne 'Vild med bøger' og 'Kender du typen', deltog i ringridningen i Sundsmark. De havde et tv-hold med fra DR, som er ved at optage en serie, 'Sønderjysk for begyndere', der skal sendes i 2020 i forbindelse med 100-året for genforeningen.

De to mænd var absolutte nybegyndere både som ryttere og ringridere. De havde inden ringridningen fået undervisning hos ringrider Johan Clausen.

- Johan og hans familie har taget utroligt godt imod os. De har været meget tålmodige, og det har hestene også, smilede Tom Buk-Swienty.