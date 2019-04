Forfatter besøger boghandel

Sønderborg: Anette Hallev brugte 19 år på at finde sin far. I bogen "Når døre åbnes" tager hun udgangspunkt i sin egen historie om detektivarbejdet i at finde sin far. Hun håber, at bogen vil blive inspirationskilde til andre, som søger efter forsvundne familiemedlemmer.

- I år 2000 stiftede jeg Eftersøgningstjenesten Genforening/Peoplesearch, som hjælper mennesker med at finde savnede familiemedlemmer, skolekammerater og andre mennesker som for eksempel kollegaer. Det er ofte adoptionssager, arvesager og DNA-sager, som er det nyeste inden for eftersøgningssager. Det er frivilligt arbejde, og jeg bruger det meste af min fritid på at søge efter mennesker, fortæller Anette Hallev.

Hun har hjulpet flere personer i Sønderborg-området med at finde forsvundne slægtninge.

Man kan møde Anette Hallev i boghandlen Bog & Ide på Perlegade i Sønderborg lørdag den 10. maj. Det er i tidsrummet klokken 11.00-13.00. /kat