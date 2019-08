Foreninger er klar til at fylde kasernen med fritidsliv

110 mennesker fra 32 foreninger var torsdag aften mødt op på den tidligere kaserne for at høre om stedets fremtid som foreningshus.

- Hovedkonceptet bliver at skabe synergi mellem foreningerne et sted, hvor man kan deles om mødelokaler, udstillingsrum, opbevaringsrum. Vi vil skabe et hus med plads til alle fra hele kommunen, sagde Tim Hansen, der er kommunaldirektør.

Et løst overslag siger, at det vil koste 97 millioner at renovere de to bygninger. Kommunen regner med at der skal søges fonde til projektet.

- Der er allerede flere foreninger, der har henvendt sig. Men hvis bygningen skal gennemrenoveres og bringes op til nutidens standarder, så er det en rigtig stor investering, som ingen i byrådet kan forestille sig, at vi kan sætte på budgettet de kommende år. Så det handler om at komme i gang på et andet niveau og udvikle et spændende hus og miljø, sagde borgmester Erik Lauritzen (S).

Sønderborg: Auditoriet på fjerde sal var fyldt torsdag aften, da Sønderborg Kommune havde inviteret foreningslivet til en snak om en del af Sønderborg Kaserne som foreningshus. Her var mennesker fra blandt andet lokalhistoriske arkiver, folkeoplysningsforeninger, kor, velgørende foreninger og idrætsklubber. Sønderborg Kommune har valgt at beholde den ene af de to store hovedbygninger samt den lave bygning, som ligger i hjørnet op mod sygehuset og det nye parkeringshus. Bygningerne skal bruges til blandt andet samlingssted for foreningslivet.

Værkstedbygningen på området kommer i nærmeste fremtid i udbud. Parolesalen på første etage skal sættes i stand, og der skal laves et lokale med kasernes historie tilbage til tiden som preussisk søfartsskole. Kontaktudvalget for militære traditioner har adgang til flagtårnet og står for flagning. Kontaktudvalget får kontor ved parolesalen sammen med kommunens veterankoordinator. Det skal drøftes, om arkiverne i Sønderborg og Ulkebøl samt arbejderbevægelsens arkiv skal ind på kasernen. Kommunens lejekontrak på Frivillighedens Hus på Perlegade udløber i 2023. Det skal drøftes med foreningerne i huset, om de skal flytte til kasernen. Kulturforvaltningen i Perlegade kan flyttes til kasernen.

Foreningerne blev vist rundt på kasernen, og et væld af rum i alle størrelser og former åbnede sig for foreningerne, der tog billeder og skrev notater. Frelsen Hær i Sønderborg var med hele aftenen.

- Vi er med fordi, vi gerne vil se de muligheder, der er her. Vi har et lokale et andet sted i byen, men der skal også være økonomi i det, vi driver. Vi kunne godt bruge større lokaler, og det kunne også være interessant at være her sammen med andre foreninger, der arbejder med borgere, sagde Strange Møller Christensen, der er daglig leder.

Mænds Mødesteder har lokaler på Ringbakken i Sønderborg.

- Vi er her for at se, hvad der er af muligheder. Vi har 50 medlemmer og lokale til 25, men de kommer selvfølgelig ikke alle sammen på én gang. Det her er spændende rammer, som kan blive et godt sted. Bare i dag summer det af liv, sagde Bjarne Andersen, der er formand.

Også to medlemmer af Opus 2 Big Band var mødt op.

- Vi har et sted at øve, men vi mangler et sted, hvor man kan øve i mindre grupper. Det har vi ikke mulighed for i dag. Det er også interessant at udvikle et foreningshus her. Der er utallige værelser, som kan blive brugt til alt muligt på kryds og tværs, sagde Dorte Werenskiold fra orkestret.

De foreninger, der har interesse i at komme ind på kasernen, skal sende en formular ind i Sønderborg Kommune med ønsker og behov for lokaler.

- Husk nu, at det ikke er en ønskeseddel. Men jeg synes, at det er fantastisk, at vi sammen kan være med til at udvikle det her sted, sagde Jesper Kock (S), der er næstformand i udvalget for kultur, idræt, handel og turisme.