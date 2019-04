Foreninger: Medlemstilskud bør også gælde seniorer

SØNDERBORG: Formanden for Sønderborg Idrætsråd, Karl Chr. Thomsen, kom på repræsentantskabsmødet ind på flere ting, som foreningslederne går og funderer over i hverdagen.

- For øjeblikket gives der kun medlemstilskud til unge under 25 år, men mange foreningsledere vil gerne have dette ændret til også at gælde de plus 60-årige, idet denne gruppe bliver større og større.

Karl Chr. Thomsen synes, at det er i orden bare det ikke går ud over tilskuddet til de unge, men måske var det nok, hvis man bare ikke modregnede det procentvis i forbindelse med lokale-, materiale og kursustilskud.

- For der er jo steder i landet, hver en forening deler sig i to for at undgå dette. Det kan jo ikke være meningen, men måske kommer der på et tidspunkt en tilpasning af Folkeoplysningsloven. Problemet er i hvert fald givet videre til politikerne, lød det fra Karl Chr. Thomsen.

Formanden kom i sin beretning også ind på en ny idræts og fritidspolitik og nævnte idrætsfaciliteter med en ny hal ved Kløverskolen, der moderniseres ved Ahlmannsparken, modernisering af Nordals Idrætscenter. Formanden kom også ind på de kommende store arrangementer som Tour de France i 2021 og et stort sejlerarrangement med SYC som tovholder. Det drejer sig om Europamesterskabet i 505-klassen i dagene 6.-10. august 2019.

Peter Thomsen blev genvalgt som næstformand, Anders Ebsen afløser Jonny Arnold som kasserer og Flemming Clausen afløser Lilian Kaad som bestyrelsesmedlem.