Forening fylder rundt: 100 år med musik i Sønderborg

- Den første koncert foregik i juli 1919 på Sønderborghus. Billetterne blev revet væk, så man ringede rundt til jernbanestationerne på Als for at undgå, at folk uden billet forgæves tog til Sønderborg, siger Sus Beckedorf.

Der er seks koncerter i jubilæumsprogrammet. Den sidste koncert er den 28. marts 2020 med den verdensberømte violinist Isabelle van Keulen. Et navn som musikforeningen ikke selv ville have råd til, men Larsen Strings har sponsoreret koncerten.

DR Vokalensemble er på programmet den 2. november for at markere den tidligere sangdel. Symfoniorkestret er på programmet den 28. september til sæsonens åbningskoncert.

Glad musik

Sus Beckedorf har været formand siden 2003.

- Jeg er uddannet indenfor musik og ville gerne være med i foreningen. Det lå ligefor, da min familie altid har dyrket musikken, så jeg har været vant til det. Jeg kan godt lide at være med til at gøre folk glade, smiler Sus Beckedorf.

Hun er uddannet gymnasielærer og har arbejdet på Varde Gymnasium. I 1980'erne flyttede hun til Tyskland, hvor hun arbejdede med kor og sang. I 1995 kom hun til Sønderborg, og hun har været korleder for Ulkebølkoret. I dag er hun også med til at arrangere Cafésang i Alsion. I 2015 fik hun Sønderborg Musikråds musikpris for sit arbejde.

- Det er et spændende, interessant og godt job at være formand for musikforeningen. Det betyder meget for mig at være med, og jeg har ikke planer om at stoppe, siger formanden.