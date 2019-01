Sønderborg: Industri Historisk Samling Sønderborg er bange for at blive historie, inden foreningen rigtigt kom i gang med sit fortællearbejde.

Garagebygningen på den tidligere kaserne i Sønderborg har i lidt over et år været fyldt med Sønderborgs industrihistorie. Det er foreningen Industri Historisk Samling, der har fået lov til at bruge bygningen på ubestemt tid. Foreningen blev stiftet for 2,5 år siden med det formål at fortælle om Sønderborgs industrihistorie. Foreningen har gennem flere år samlet maskiner, motorer, møbler, tegninger, billeder og bøger fra fabrikker og virksomheder, som har været i Sønderborg de sidste 200 år.

Foreningen vil lave et museum for offentligheden, historisk arkiv samt lave undervisning for skolebørn. Men foreningen har brug for en permanent adresse for at komme videre med arbejdet.

- Det ville blive et ekstra kulturtilbud, et stykke af Sønderjylland, som fortæller den nyeste del af Sønderborgs historie. Men hvis vi ikke kan være nogle steder, så er det her væk. Hvis det lukker, så er alt væk, siger Michael Otto, der er formand for foreningen.

Foreningen har rigeligt med genstande, som kan udstilles. Desuden har foreningen stor fokus på at lave et fortællehus, hvor skoleelever kan lære og se industrihistorien.

- Hvis vi lukker, kan den næste generation ikke se og lære om Sønderborgs industrihistorie. Hvis Sønderborg ikke havde haft industrien, så havde der ikke været meget i Sønderborg, siger Henning Elmholt, der er kasserer i foreningen.