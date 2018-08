Foredrag om Sønderjyllands stærke kvinde

Gråsten: Ingeborg Refslund Thomsen var en usædvanlig kvinde. Og også en meget stærk kvinde. Hun tog sin far, H.P. Hanssen, Nørremølle, i forsvar, og hun stod også vagt ved sin mand, stiftamtmand Kresten Refslund Thomsen. Hun stillede selv op for Det Radikale Venstre, og hun blev valgt til Folketinget. I øvrigt gik hun ikke af vejen for at ryge en god cigar.

Ældre Sagen Gråsten arrangerer et foredrag om denne særlige kvinde. Foredraget holdes af fhv. chefredaktør Poul-Erik Thomsen og foregår onsdag 22. august kl. 14.30-16.30 i Ahlmannsparken.

