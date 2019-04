Forbud mod at cykle på gendarmstien på Sydals på vej

Der kan komme et forbud mod at cykle på visse dele af gendarmstien især på det nye stykke mellem Skovby og Høruphav, men først skal interessenter på to hjul og to ben høres, så politikerne tøver en kende.

- Alle, der går på gendarmstien, er generet af cyklister især mountainbikere. Det er hårdt ved stien. De kommer med 130 kilometer i timen. Hvis man ikke træder til side, bliver man kørt ned. Da jeg blev tvunget til at afstå jord til gendarmstien, fik vi at vide, der skulle være vandresti. Når mountainbikere og cyklister ikke kan være på stien, fordi der går vandrere, kører de to og to ind i marken. Det synes jeg ikke er helt fair. Det er oplagt at begrænse cykling på den del af stien, der går ned i strandengen, hvor mange fugle ruger. Cyklisterne er meget højlydte, siger gårdejer Jens Jørgen Maarup, Majbølgård, der for tre år siden fik eksproprieret jord til gendarmstien.

Teknik- og miljøudvalget ønsker først at føre dialog med forskellige interessenter som mountainbikere, vandrere og turisme. Den pågår sommeren over. Så kommer der et udspil fra forvaltningen, der havde lagt op til et omfattende forbud på store dele af den sydalsiske strækning.

SYDALS: Et forslag om at forbyde cykling på dele af gendarmstien mellem Høruphav og Skovby er skudt til hjørne.

Gendarmstien blev etableret i 1980'erne og er siden blevet forlænget flere gange. Forlængelserne har i stor udstrækning hvilet på aftaler indgået med de stedlige lodsejere om at give offentligheden ret til at færdes på stien til fods.Gendarmstien har et vigtigt brand som vandrerute og er blevet optaget på European Ramblers Associations liste over kvalitets-vandreruter. Forvaltningen anbefaler at fastholde Gendarmstien som en unik vandreoplevelse og i samarbejde med interessenter finde alternative ruter for cyklister på de dele af stien, der er udsat på grund af cyklisternes brug. Initiativet er i overensstemmelse med byrådets vision om at udvikle og værne om vores unikke kyster og skabe oplevelser i naturen. For at beskytte Gendarmstien, og reservere stien til vandring, foreslår forvaltningen, at der på strækningen Høruphav til Skovby indføres en begrænsning af cykling på de dele af ruten, der ikke forløber på tidligere markvej eller anden vej, men er etableret i tidligere mark. BILAG

Oprindeligt blev der lavet foldere over gendarmstien med alternative ruter til cyklister på de strækninger, hvor smalle skovstier og hjulspor ikke rummede plads til alle former for trafik. Det kan være en mulighed at lave flere alternative ruteanvisninger til de forskellige brugere.

- Vi indgik en aftale med lodsejere om offentlig færdsel til fods. De føler, de har fået noget andet. Vi laver en analyse af hvilke forløb, der kan blive tale om at indføre cykelforbud på. Visse dele af ruten er ikke designet til de typer af brugere, der færdes der. Vi må vægte forskellige ting. Vi er godt klar over, vi ikke kan skubbe en enkelt gruppe helt ud i ingenting. Vi skal yde en god service til alle brugere, siger Marianne Tychsen fra stigruppen.

Underligt forløb

- Vi har læst om planerne om cykelforbud på gendarmstien. Bestyrelsen har ikke taget stilling endnu. Forbuddet har haft et underligt forløb, hvor man først offentliggør planerne uden at spørge os brugere. Min personlige mening er, forbud aldrig kan være den rigtige løsning. Vi skal alle være her, og vi skal finde en løsning på, hvordan det kan lade sig gøre. Mountainbike er ikke en landevejsport. Vi skal have et terræn at køre i, siger kasserer i Sønderborg Mountainbikeklub Jesper Kallesøe.

- Der har været en masse utilfredshed med, vandrere og cyklister ikke respekterer hinanden. Vi vil i dialog med lodsejere, cykelklubber og andre. Gendarmstien er primært en vandresti, siger formand for teknik- og miljøudvalget Aase Nyegaard, Fælleslisten.

- Vi var blevet enige om at lade forvaltningen lave et oplæg til et cykelforbud, fordi det er en vandrerute, men tager nu en dialog med diverse brugergrupper for at få en forventningsafstemning, siger næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

- Jeg er glad for, punktet blev udsat. Jeg håber, en god dialog med de berørte parter kan sikre, der er plads til alle, siger Tage Petersen, Venstre.