Forældre vil etablere forening i Sønderborg

Sønderborg: I april var masser af mennesker på gaden rundt om i Danmark herunder Sønderborg for at demonstrere for minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Kræfter fra den gang er nu gået i gang med at etablere en lokal forældreforening.

- Aldrig før har børns vilkår været så meget på tapetet. Der er momentum lige nu, og det vil vi forsøge at udnytte, siger Karsten Wohlgemuth, der er en af initiativtagerne.

Også i valgkampen var kvalitet og vilkår i dagtilbuddene et varmt emne, hvilket fik ham og andre forældre til at mødes onsdag aften på Mulitkulturhuset for undersøge muligheden for at oprette en forældreorganisation.

- Det gik rigtig godt. Vi blev enige om efter sommerferien at indkalde til stiftende generalforsamling. Vi har fået positive tilkendegivelser for alle afkroge af kommunen og en del henvendelser fra forældre, der støtter op, fortæller Karsten Wohlgemuth.