Forældre skal genopdrages i kamp mod fedme

Det hjælper ikke kun at snakke om, hvor synd det er for lille Peter, at han bliver tykkere og tykkere. Forældrene skal genopdrages til at tage ansvar, mener byrådspolitiker Helge Larsen (S), formand for sundhedsudvalget.

- Trods adskillige projekter og kampagner går det den forkerte vej. Vi må bare erkende, at det ikke længere virker at appellere til fornuften, konstaterer Helge Larsen, der varsler, at han vil arbejde på at samle politisk flertal for en form for "genopdragelse".

Det mener Helge Larsen, formanden for Sønderborg Kommunens sundhedsudvalg. Han vil nu forsøge at få indført en form for forældreopdragelse, hvor kommunen indgår kontrakter med forældre om at tage større ansvar for deres børns sundhed.

Sønderborg: At se sit barn blive tykkere og tykkere, uden at man selv griber til handling, er næsten det samme som omsorgssvigt.

- Jeg er klar over, at professionelle e-spillere holder sig i form, men for almindelige unge er jeg bekymret. De vender rundt på nat og dag, de spiser usundt, og deres eneste ven er skærmen, mener Helge Larsen.

Den nye sundhedsundersøgelse viser, at 32 procent af befolkningen i Sønderborg Kommune rører sig så lidt, at det ligger under WHO's minimumsanbefalinger. Helge Larsen er derfor ikke begejstret for e-sport, hvor dysten foregår i det virtuelle rum med spillere foran hver sin computer.

Andre krav kunne være tidsbegrænsninger for børnenes brug af iPad og mobiltelefon, krav om at forældrene cykler med deres mindreårige børn i skole, inddrager dem i madlavningen og ændrer kostvaner.

- Men det kunne være krav om, at man som forældre sørger for, at ens børn kommer ud at lege et vis antal timer i ugen. Forældrene kunne også selv trække i sportstøjet og løbe med børnene, foreslår Helge Larsen.

Klar til kommentarer

Helge Larsen forventer, at forslaget om genopdragelse kan udløse en lavine af reaktioner.

- Det tager jeg med. Det her er et nødvendigt, men kærligt spark. Vi ved, at fedme og inaktivitet giver risiko for rigtig mange livsstilssygdomme. Sønderborg Kommune betalte sidste år 323 mio. kroner for borgere, der var indlagt på sygehuset. Både af hensyn til kommunens økonomi og den enkeltes livskvalitet er det på tide, at vi gør noget andet, mener han.

Heidi Jørgensen, der er et af Venstres to medlemmer i sundhedsudvalget, er ikke afvisende over for Helge Larsens tanker. Sundhedsudvalget har møde tirsdag formiddag, og hun glæder sig til at diskutere emnet, siger hun:

-For vi skal selvfølgelig tage børnenes tarv, hvis forældre ikke gør det. Men omvendt det er svært at tvinge nogen til noget, mener Heidi Jørgensen.