Forældre skal blive i fængsel i ruskevold-sag

Sønderborg: En mor og en far til en nyfødt babydreng skal blive i fængsel, fordi de er mistænkt for at have mishandlet den lille dreng fra han var nyfødt til han var seks uger. Moderen på 27 år og faderen på 23 år blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet midt i december ved Retten i Sønderborg, hvor de er blev varetægtsfængslet nu i yderligere fire uger til 27. februar.

Syd- & Sønderjyllands Politi mistænker forældrene for at have brækket adskillige knogler på den lille drenge. Politiet mener, at forældrene har banket spædbarnet fra han blev født 19. oktober 2018 til umiddelbart før 4. december. De er sigtet efter den grove voldsparagraf 245 i straffeloven, og de nægter sig skyldige.

Ifølge sigtelsen, der blev læst op ved grundlovsforhøret i december, er forældrene sigtet for at have brækket begge kraveben på barnet, seks ribben - både for og bag, højre skinneben og begge overarmsknogler. Volden skulle være foregået i parrets hjem - et rækkehus i Nordborg.

Ifølge sigtelsen mener Syd- & Sønderjyllands Politi, at volden kan være sket helt præcist til klokken 21.17 4. december 2018. Hvorfor politiet mener at kunne tidsfæste det så præcist er endnu ikke kommet frem i retten. Så om det er fordi, der blev tilkaldt en læge, ambulance til parret hjem, eller hvad der nærmere er sket kom ikke frem i den åbne del af grundlovsforhøret 13. december.

Drengen er uden for livsfare, og det er ikke oplyst, hvor han befinder sig nu.