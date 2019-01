Forældre sigtet for ruskevold fik forlænget fængsling

Sønderborg: En 23-årig mand og en 27-årig kvinde, der sammen har en lille dreng på godt to måneder, er sigtet for at have brækket adskillige knogler på den lille baby. De blev anholdt, sigtet og varetægtsfængslet midt i december, og nu har er de begge blevet fængslet i yderligere fire uger til 30. januar. Det er sket ved Retten i Sønderborg.

Syd- & Sønderjyllands Politi mener, at forældrene har banket spædbarnet fra han blev født 19. oktober 2018 og til umiddelbart før 4. december. De er sigtet efter den grove voldsparagraf i straffeloven, men de nægter sig begge skyldige. Volden skulle altså være foregået i de første seks uger af barnets liv. Forældrene er sigtet for at have brækket knogler stort set overalt på det lille spædbarns krop:

Begge kraveben, seks ribben, både for og bag, højre skinneben og begge overarmsknogler. Volden skulle være foregået i parrets hjem - et rækkehus i Nordborg.

I sigtelsen står der, at Syd- og Sønderjyllands Politi mener, at volden kan være sket helt præcist til 4. december klokken 21.17. Om der er tilkalde læge, ambulance eller hvad der nærmere er sket på det tidspunkt kom ikke frem i den åbne del af grundlovsforhøret 13. december. Drengen er meldt uden for livsfare.