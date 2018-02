Forældre ønsker at lukke børnehave

For få børn får nu bestyrelsen for dagtilbudsområdet Als Nord til at foreslå, at en af de nuværende tre institutioner i Nordborg skal lukkes.

Nordborg: Tre institutioner skal blive til to i Nordborg, hvis det står til bestyrelsen for dagtilbudsområdet Als Nord. Ønsket er sendt til Børne- og Uddannelsesudvalget, som onsdag vil drøfte det. - Der har i en længere periode været store problemer med at have børn nok til at drive de tre nuværende institutioner i Nordborg. Der har i en årrække været et ønske fra forældrebestyrelsen om en sammenlægning af to institutioner, har bestyrelsen skrevet til udvalget. Konkret foreslår man, at Kulturbørnehaven Pøl og Nordborg Børnehave lægges sammen på matriklen, hvor sidstnævnte ligger i dag. Nordborg Børnehave er bygget i 2007, mens Kulturbørnehaven netop er rundet de 50 år. Der udover er der Lilleskovens Børnehave, der er bygget i 2002. Det har været en længere proces, hvor både bestyrelsen, ledergruppen og de lokale udvalg fra børnehaverne. Bestyrelsen ønsker sammenlægningen effektueret allerede per 1. maj i år.

