Forældre kæmper for bedre vilkår i daginstitutionerne

Sønderborg: I foråret gik mange forældre landet over på gaden for at demonstrere for bedre normeringer og vilkår i dagsinstitutionerne. Blandt andet også i Sønderborg, hvor 300 mødte op til demonstration i april.

Nu er fire forældre i forlængelse heraf gået sammen om at stifte en forældreorganisation i Sønderborg.

- Vi skylder vores børn det bedste, siger Christina Moos, som er mor til tre og selv har arbejdet som pædagog.

Hun var med til at arrangere demonstration i april og er nu også med til at stifte forældreforeningen, som går under forkortelsen FOS - Forældreorganisation Sønderborg. For Christina og de andre forældre handler det om at forandre vilkårene i daginstitutionerne, som de mener slet ikke er gode nok.

- Sønderborg kommune har måske bedre normeringer i de forskellige daginstitutioner, men vi må se realiteten i øjnene. Jeg har fået mange beskeder af både forældre og ansatte som fortæller en anden historie. Vi bliver nødt til at åbne vores øjne og se, hvorfor er det mon at pædagoger har råbt højt i mange år om, at de mangler hænder også i Sønderborg kommune, siger hun.