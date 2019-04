Forældre frifindes i sag om mishandling

Retten i Sønderborg frifandt et forældrepar fra Sønderborg, som var tiltalt for at have begået vold mod deres to børn i ti år. Dommer og domsmænd afviste, at anklagemyndighedens beviser var tilstrækkelige til nogle af tiltalerne.

Sønderborg: - Thi kendes for ret. I frifindes for alle tiltaler, sagde dommer Peter Hageman Christensen til de to forældre, som i august 2018 blev anmeldt af deres dengang 17-årige søn for at have udøvet vold i hjemmet i et årti.

Da hammerslaget faldt, brød forældrene grædende sammen og krammede hinanden. Flere pårørende græd med fra tilhørerpladserne i retssalen.

- Der er ikke grundlag for at kalde behandlingen af børnene for mishandling, og vi finder det ikke bevist, at der er udøvet vold mod børnene, fortalte Peter Hageman Christensen.

Anklagemyndigheden havde tiltalt forældreparret for mishandling mod begge børn, og en sådan dom kunne give op mod seks års fængsel.