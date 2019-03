Vejret har vist det et stykke tid, kalenderen er lige kommet med og her i weekenden springer omkring cirka 4000 gymnaster ud og viser deres færdigheder i den årlige store forårsopvisning i DGI Sønderjylland Sønderborg Egnen.

Sønderborg: Vinter har der ikke været meget af, og nu kan det også være det samme. For kalenderen står på marts og dermed tid for den tilbagevendende forårsbebuder, når omkring 4000 gymnaster fra mange dele af landet viser, hvad man har øvet sig på gennem hele vinteren. Humlehøj-Hallen lægger traditionen tro gulv og redskaber til den store DGI-opvisning. Sådan har det ikke altid været, for før hallens åbning i slut 70'erne var det først Idrætshøjskolen og siden Ulkebøl-Hallen, der husede gymnasterne fra det, der den gang hed Sønderborg Hovedkreds, forklarer Lone Kaad Sørensen. Hun har selv været gymnast gennem mange år og hjælper nu til med både planlægning og afvikling. - Humlehøj-Hallen er faktisk et rigtig populært sted, fordi der er tilskuerpladser i begge sider. De sidste 10-15 år har mange efterskoler også meldt deres interesse i at deltage med deres respektive gymnastikhold. I år kommer der blandt andet et helt fra Stevns.

DGI-forårsopvisning 16 lokalforeninger fra Sønderborgområdet, tre fra det øvrige Sønderjylland, ti efterskoler samt andre gæstehold og DGI's egne egnshold løber op i omkring 4000 gymnaster og 21 timers gymnastik.Der forventes besøg af omkring 3000 tilskuere i løbet af de tre dage.



Forårsopvisningen har sidste dag søndag fra kl.9.00 til udmarch omkring kl.17.00.

Foto: Timo Battefeld Halsbrækkende ser det ud, men der er øvet hele vinteren. Foto: Timo Battefeld

For alle aldre Men gymnastik er ikke kun for kraftige springfyre og yndige kvinder i den bedste alder. Da nærværende avis træder ind i hallen lørdag formiddag er der således et sfo-hold fra Sønderskov i gang med farvede masker og kasketter, der kastes i vejret. I den anden ende af aldersskalaen har 76-årige Ingrid Jørgensen været på gulvet dagen forinden med det 120 mand store Sønderborg Mixhold. - Gymnastik holder en ung, i dag er jeg her for at se og hjælpe til. Jeg har børnebørn på et af holdene, forklarer Ingrid, som selv har dyrket gymnastik siden hun var 20 år. I 1964 flyttede hun fra Lolland til Sønderborg - fandt sin udkårne og bor nu i Nybøl. - Jeg faldt bare til med det samme, og hele familien er involveret i gymnastik, tilføjer Ingrid Jørgensen, som i øvrigt går på mixholdet med sin søn og svigerdatter.

Foto: Timo Battefeld Omkring 4000 par fødder rammer Humlehøj-Hallens gulv i løbet af over 20 timers gymnastik fordelt på tre dage. Foto: Timo Battefeld

Det begynder i august Med en 30-40 hold og cirka 4000 gymnaster er der noget at se til - ikke kun på halgulvet, men i alle kroge og kanter. Et mindre hav af hjælpere er i gang med at guide holdene ind og ud, sørge for at afværge det værste kaos på p-pladsen, hvor masser af busser kommer og kører i fast pendulfart. Flere hold skal videre til andre forårsopvisninger i landsdelen. Det der begynder en småkølig weekend i marts slutter på en forhåbentlig lunere dag i maj, hvor der sættes punktum for gymnastiksæsonen med en gallaforestilling i Aabenraa. her deltager udvalgte hold og desuden de såkaldte repræsentationshold, der er cremen af kundskaber. - Der er folk fra DGI, som udpeger nogle hold, der så skal vise en serie fra deres opvisning, tilføjer Lone Kaad Sørensen. Selv er hun en del af en gruppe på fire, der allerede til august begynder at planlægge den kommende forårsopvisning i DGI-regi.

Foto: Timo Battefeld Man kan godt være lidt nervøs, inden man skal ind foran flere hundrede tilskuere. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Ingrid Jørgensen er 76 år, men det er ingen hindring for at være aktiv gymnast. Hun flyttede til fra Lolland i 1964, fandt sin mand og elsker Sønderborgområdet. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Flot ser det ud, når de store hold er i synkron bevægelse. Foto: Timo Battefeld

Foto: Timo Battefeld Både på halgulvet op på tilskuerrækkerne er der stor aldersspredning. Foto: Timo Battefeld

