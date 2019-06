For gamle bygninger der faldt - kommer der nye overalt

52.000 kvadratmeter grund i Linde Alle og på Sundsmarkvej husede fra 50erne og frem JF Fabriken med hundredvis af lokale arbejdspladser. Produktionen var landbrugsmaskiner. Den overgik ved årtusindskiftet til JF Stoll, men blev eklæret konkurs i 2011 og overtaget af Kongskilde, der lukkede JF Fabriken i 2015 efter at have investeret store millionbeløb i foretagendet over en kort periode. Hanssen Ejendomme har købt grunden for at opføre 110 etageboliger, 20 rækkehuse og 16 parcelhuse samt liberalt erhverv i den eksisterende administrationsbygning. Privatskolen Als får undervisnings- og opholdsfaciliteter på grunden og løser dermed sine pladsproblemer mange år frem i tiden. Bebyggelsen på den tidligere JF grund går under navnet Linde Haven. Hanssen Ejendomme har også købt den gamle JF-grund på Augustenborg Landevej, hvor der skal være erhvervs-, fritids- og oplevelsesfaciliteter på et endnu større areal.

En måge våger over den nedbrudte byggegrund og har lagt æg i sin rede midt på arealet, for den lader sig ikke forstyrre af arbejdet på byggepladsen.Foto: Timo Battefeld

Mågerede

Midt mellem maskinerne ruger en måge på sin rede. Den er et vidnesbyrd om naturens tilpasnings-dygtighed. Mågen har valgt at bygge reden ved en større vandpyt midt på byggepladsen og tager ingen notits af skærveknusere og gravemaskiner.

I en af maskinerne sidder Erik Christensen fra Kliplev Nedbrydning. Han er i sit rette element, for han har sin mors ord for, at han er bedre til at bryde ned end at bygge op. Når de sidste byggematerialer er pulveriserede, rykker han videre til andre byggepladser efter devisen, for det gamle, der faldt, er der nyt overalt.

- Man overraskes over, hvordan et areal tager sig ud, når det er ryddet for bygninger, som har stået der i årtier. Grunden får 11.000 kvadratmeter lejligheder og 2500 kvadratmeter rækkehuse. Der er stor interesse for byggeriet, siger Michael Andersen, der føler sig bekræftet af efterspørgslen på boliger på den gamle JF-grund.

JF lukkede med Kongskilde som ejer i 2015. JF Fabriken havde i sin storhedstid i 70erne op mod 1200 ansatte, der producerede landbrugsmaskiner og var den største arbejdsplads på Als. Der var mange følelser bundet til virksomheden, som har været mange menneskers arbejdsplads. Uvisheden om, hvad der skulle ske med området, var slut, da Hanssen Ejendomme erhvervede JF-grunden, der omdannes til boligområdet Linde Haven.