For få unge vil være SOSU-hjælpere

Sønderborg Kommune kommer til at mangle folk, når 150 ud af 600 SOSU-hjælpere om få år forventes at gå på pension.

Sønderborg: Små ungdomsårgange og et stigende antal plejekrævende ældre udfordrer Sønderborg Kommune. Forvaltningen informerer nu politikerne om, at 150 ud af omkring 600 kommunale social- og sundhedshjælpere om få år går på pension. Kommunen risikerer med andre ord at stå med huller i vagtplanerne, hvis ikke det lykkes at tiltrække nye til faget.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen varer et år og to måneder, og man skal have en aftale med en kommune om en elevplads, før man kan begynde på Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Man skal også have mindst have fået karakteren 2 i dansk i Folkeskolens afgangseksamen.Uddannelsen veksler mellem tre skoleperioder og to perioder i praktik på henholdsvis plejecenter og i hjemmeplejen. Man lærer at give praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje. Samt at kunne aktivere og støtte en borger til rehabilitering, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter.

Skære arbejdstider

Charlotte Gjørup og Ketty Larsen fremhæver en tredje grund til den lave interesse: De unge vil hellere uddanne sig til SOSU-assistenter end SOSU-hjælpere.

Sønderborg Kommune kan ikke bare i stedet vælge at ansætte assistenter, for dem forudser man ifølge Charlotte Gjørup også, at der bliver mangel på.

Tidligere begyndte alle elever først på hjælper-uddannelsen, og de, der havde lyst og evner, fortsatte med en overbygning til assistent. Nu skal de vælge retning før studiestart, og de fleste foretrækker den længere og mere kompetencegivende uddannelse til sosu-assistent. Det gælder også for allerede uddannede hjælpere. Mange af dem vil læse videre med assistent. Den ene uddannelse indenfor ældreplejen "stjæler" således fra den anden -

- Vi må bare konstatere, at SOSU-hjælper-uddannelsen har fået endnu mindre status end tidligere, konstaterer Ketty Larsen.

- Faget har ikke verdens bedste arbejdstider. Ældre skal passes også i weekenden og juleaften. Men selv om det er et nationalt problem at få besat elevstillingerne, er det vigtigt, at vi tager det alvorligt, og det gør vi, siger Preben Storm (S), formand for social- og seniorudvalget.

Hans udvalg vil nu inddrage arbejdsmarkedsudvalget i håb om, at man kan styrke indsatsen for at få også andre end unge til at søge elevstillingerne til SOSU-hjælper.