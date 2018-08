For få elever har lukket Klinkehuset

Klinkehuset har gennem en del år haft adresse på Alsgade i Sønderborg over for Lidl og Fitness World. Men nu er bygningerne, hvor Klinkehuset havde lejet sig ind, sat til salg.

Sønderborg: Der findes en gruppe af unge, som ikke magter at gå i gang med en uddannelse af personlige og sociale årsager. Nogle af dem har tidligere kunnet få hjælp af Klinkehuset under Sønderborg Produktionsskole.

Først et forsøg

Klinkehuset begyndte som et forsøg i 2011 i et samarbejde mellem Sønderborg Produktionsskole og Region Syddanmark i 2011 og blev senere overtaget af Sønderborg Kommune, der i 2014 besluttede at gøre det permanent.

Klinkehuset skulle tage sig af særligt udsatte unge med f. eks social angst, der gjorde det umuligt for dem at færdes i almindelige klassesammenhænge, samt hjælpe unge med misbrug på rette vej.

Indtil for et år siden havde tilbuddet løbende 18-20 elever, som for manges vedkommende er blevet sluset over i en almindelig ungdomsuddannelse eller STU efter forløbet i Klinkehuset. Men så begyndte antallet at falde. Hvorfor er lidt af en gåde.

- Det har vi intet klart svar på, men vi kommer til at mangle det, vurderer Berit Clausen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg, som håber, at der vil blive plads til et lignende tilbud under Den Forberedende Grunduddannelse, (FGU), som ventes klar om et år.

FGU bliver et overordnet organ for produktionsskoler, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne og erhvervsgrunduddannelser. FGU skal sikre, at alle unge som 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse og herefter er gået i gang med videre uddannelse eller er i beskæftigelse.