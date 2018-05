For 40 år siden tog Alssundbroen sin begyndelse

Poul Erik Zeberg Jensen var med for 40 år siden, da byggeriet af Alssundbroen gik i gang. Foto: Claus Thorsted

For 40 år siden den 15. maj 1978 blev første spadestik til Alssundbroen taget. Poul Erik Zeberg Jensen fra Broager var med på byggepladsen fra begyndelsen af byggeriet.

Sønderborg: For 40 år siden gik arbejdet med Sønderborgs nye bro hen over Alssund i gang. Den dengang 23-årige Poul Erik Zeberg Jensen blev ansat som første mand af Cowiconsult som tilsynsmand. Det var Alssundkonsortiet, som bestod af firmaerne C.G. Jensen & AB Skånska, som var hovedentreprenør. Konsortiet skulle bygge Alssundbroen for Vejdirektoratet. Der arbejdede mellem 50 og 60 mand på byggepladsen de kommende år. - Det var et fantastisk sted at starte. Cowi var en god arbejdsplads. Det første, vi gik i gang med, var pille 10 på Alssiden og uddybningerne til de to midterste piller ude i Alssund, siger Poul Erik Zeberg Jensen. Der var stor interesse for byggeriet, og da arbejdet begyndte, blev der sat et udkigstårn op, hvor 2000 mennesker besøgte udstillingen i løbet af de to første måneder.

Broen blev afleveret til tiden og prisen. Det blev godt lavet og uden slagsmål. Da broen blev afleveret, var det med tryk i hånden. Poul Erik Zeberg Jensen, tilsynsmand på broen.

Vemodigt farvel Der blev arbejdet med fire støbehold, og det tog en uge at støbe hver pille. Der blev arbejdet døgnet rundt. De to midterste piller er bygget på betonpæle, der er rammet ned i havbunden. De piller, der står på lavere vand, hviler på massive fundamentblokke under vandoverfladen. Der blev lavet en speciel cement af Sønderborgfirmaet Unicon, så man kunne undgå sætningsskader. De midterste brofag blev bygget med fri fremføring - det vil sige ud i luften. På de færdige søjler blev der bygget et halvt fag ud fra søjlerne. Ved hjælp af en kran blev elementerne monteret og limet sammen med det foregående. Man byggede altså 75 meter ud i luften fra hver pille, inden de mødtes midtpå.Efter lidt over tre år og fire måneder var byggeriet af broen færdig. - Jeg var med til at lukke pladsen ned, det var vemodigt, men det havde været en spændende periode, siger Poul Erik Zeberg Jensen.