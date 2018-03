For 20 år siden var de her ikke: Sæler har indtaget Als

For 20 år siden var der ikke sæler på Als, men nu er det blevet helt normalt at se spættede sæler og gråsæler på kysten rundt om Als.

Als: Sælen er blevet en naturlig del af dyrelivet omkring Als. Den spættede sæl og gråsælen kan ses på og ved kysterne omkring Als. Det bekræfter Klaus Sloth, der er skovfoged ved Naturstyrelsen Sønderjylland.

- Da jeg kom til Naturstyrelsen for over 20 år siden, så man aldrig en sæl. Nu er det helt normalt. Der kommer flere og flere sæler. Der er ingen tvivl om, at der er sæler i vores farvand, og der er kommet flere, siger Klaus Sloth.

Det er den spættede sæl og gråsælen, som kan ses langs Als' kyster. I den seneste tid blandt andet på Torup Strand ved Nørreskoven.

- Vi ser flest af den spættede sæl, som er væsentlig mindre end gråsælen. Men gråsælen er også begyndt at komme hyppigere, siger Klaus Sloth.

Gråsælen er en meget stor sæl, hvor hannen kan veje op til 300 kilo og bliver over to meter lang. Hanne er dobbelt så stor som hunnen. Gråsælen er Danmarks største rovdyr. Den spættede sæl er den mest almindelige sæl i Danmark. Den kan veje op til 125 kilo og bliver op til to meter lang. Sælerne kan ses rundt om Als samt i Aabenraa Fjord.

- Det er stort set alle kyststrækninger, de er at se rundt om Als. Vi får mange meldinger om folk, der har set sæler, siger Klaus Sloth.