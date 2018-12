Fondsmidler sikrer at festival kan fortsætte

Nordborg: 32 foreninger i Syddanmark har fået støtte fra Nordea-fonden, som her op mod jul skænker i alt 567.767 kroner til initiativer, der bakker op om det lokale fællesskab.

Nordborg på Toppen får 20.000 kroner til også næste år at gennemføre isskulpturfestivalen. Pengene skal gå til at videreudvikle arrangementet, fortæller Bente Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Nordborg på Toppen.

- Støtten er guld værd, da den helt konkret betyder, om festivalen kan gennemføres eller ej, siger hun i en pressemeddelelse fra Nord

Støtten er guld værd, da den helt konkret betyder, om festivalen kan gennemføres eller ej. Det er gratis at deltage, og vi synes alle skal have mulighed for at deltage. Idégrundlaget er, at alle skal kunne være med", siger hun i en pressemeddelelse fra Nordea-fonden.

I år foregik festivalen lørdag 1. december på Den Røde Plads i Nordborg, hvor børn kunne møde isdronningen og selv få udleveret små isklumper til at udhugge, mens ni professionelle kunstnere arbejdede på deres meget større skulpturer.

Hvert år uddeler Nordea-fonden 500 millioner kroner, hvoraf 25 millioner er øremærket lokale projekter indenfor sundhed, motion, natur og kultur. Omkring 1.300 foreninger får glæde af pengene.

De må gerne blive flere:

- Vi håber, flere foreninger og andre non-profit organisationer har lyst til at søge vores lokalpulje, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Nordborg på Toppen er den eneste forening i Sønderborg Kommune, der har fået støtte i denne omgang.