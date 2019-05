Fond styrker sønderjyske læreres sang

- Støtten betyder, at mange af de lærere, der ikke har været på kursus, kan komme afsted. De lærere, som allerede har været afsted, kan komme på genopfriskningskurser. Det betyder, at endnu flere musiklærere kan synge bedre med børnene. Det betyder også, at vi i sangcentret har sikret endnu et projekt, som vores sangpædagoger kan få løn for, siger Mette Rasmussen, der er kunstnerisk leder af sangcentret.

Omfattende indsats

I de forløbne tre år har 20 kommuner i hele landet sendt folkeskolelærere og pædagoger på opkvalificering. Otte kommuner kommer med i projektet med den nye bevilling.

- Børn har en enorm lyst til at synge og det gør dem glade. Stemmen er vores eget instrument, og når børn lærer at bruge det instrument, får de adgang til et vigtigt bindeled mellem sig selv og fællesskabet. Vi er meget glade for at kunne fortsætte en så omfattende indsats for sang- og musikundervisningen i folkeskolen, som der her er tale om, siger Mads Bille, kunstnerisk leder for Sangens Hus.

I projektet kommer musiklærerne til at arbejde med deres egne sanglige færdigheder, samtidig med at de får flere redskaber til at stå for aktiviteter med sang og bevægelse i skolen. For lærere og pædagoger, som allerede har gennemgået forløbet, bliver der i de kommende tre år mulighed for efteruddannelse med blandt andet inspirationsdage.