Folkfestival klar til endnu en omgang i Rinkenæs

I marts vender folkfestivalen Back to the Roots tilbage til Rinkenæs med et omfattende musikprogram.

Rinkenæs: Til marts finder musikfestivalen Back to the Roots sted for anden gang i Rinkenæs, og arrangørerne har lagt sidste hånd på programmet, der byder på knap 30 musikalske indslag fordelt på to scener over tre dage.

Borgmester Erik Lauritzen (S) holder åbningstalen fredag, hvor det musikalske program blandt andet byder på Drones & Bellows, Zerox Band, Lady of the House, Nigel Ray Beck og Heartlands.

Lørdagen byder bl.a. på Ewan Macintyre Band, The Great Malarkey, The Raggedy Anns, Ronald Mossom Band, Tom Brakl & Friends samt Singers in the Round, hvor en gruppe sangere fra de forskellige bands giver en fælles koncert. Samme dag præsenterer Downtown Dynt bandets nye album.

Kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt åbner søndagens store kagebord, og i løbet af dagen kan publikum bl.a. møde Rinkenæs Brassband, Nordalsiske Spillemænd og Mark & Christoffer.

Festivalen byder på et par ændringer i forhold til sidste år. Teatersalen bliver omdannet fra koncertsted til et samlingssted fyldt med aktiviteter.

- Det bliver en form for rambla, hvor boder med f.eks. mad og vin fra lokale leverandører samt arbejdende kunstnere, fortæller Brian O'Driscoll, der er en af initiativtagerne til festivalen.

Teatersalen byder også på Buskers Corner, hvor musikere kan stille sig op og give et nummer, og et Speakers Corner, hvor gæster f.eks. kan fortælle historier eller digte. Der bliver også et område med møbler, hvor man kan slappe af.

De arbejdende kunstnere skal blandt andet skabe et Back to the Roots-kunstværk, som bortauktioneres om søndagen.

Festivalen finder sted 16. til 18. marts indendørs på den gamle efterskole på Sejrsvej i Rinkenæs.

Man kan læse mere om festivalen på bttr.dk.