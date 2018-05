Folkfestival fik underskud på 48.000 kroner

Bestyrelsen bag festivalen Back to the Roots overvejer, om der bliver en festival i 2019. Sønderborg Kommune vil ikke dække underskuddet.

Rinkenæs: Omkring 30 bands hen over tre dage var programmet, da festivalen Back to the Roots foregik midt i marts på Benniksgaard Anneks. Det var anden gang, at festivalen foregik med fokus på folkmusikken. Festivalen endte dog med et underskud på knap 48.000 kroner. Festivalformand Søren Thygesen Kristensen havde budgetteret med et regnskab, der gik i nul. Foreningen har derfor henvendt sig til alle, der havde noget til gode ved festivalen.

- Vi har sagt, at vi kunne give alle 70 procent af det, vi skylder. Det har alle accepteret undtagen en enkelt musiker, og det er vi rigtigt glade for. Vi havde lagt et meget optimistisk budget, men vi havde simpelthen for få gæster, siger Søren Thygesen Kristensen.

Festivalen havde budgetteret med billetindtægter på 128.000 kroner, men fik kun solgt billetter for 54.000 kroner. Festivalen skal nu kigge på, om der kan komme en gentagelse næste år.

- Vi arbejder på at stable en festival på benene i 2019. Men økonomien skal bære. Vi skal have et budget, der løber rundt, vi kan ikke komme ud med underskud igen. Vi vil skrue ned for ambitionerne, og når det så kører rundt, kan vi udvide igen, siger Søren Thygesen Kristensen.

Foreningen vil kigge på punkter som længden af festivalen, hvornår på året den skal placeres samt et samarbejde med Sønderborg Kommune.