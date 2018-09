Folketinget afsætter otte millioner til 100-året for genforeningen

Statslig pulje

Puljen har til formål at understøtte formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til at bidrage til at styrke befolkningens kendskab til genforeningens betydning både aktuelt og historisk. Puljen henvender sig primært til folkeoplysende foreninger og kulturelle institutioner i Danmark og Slesvig-Holsten. Af puljens otte millioner kroner er seks millioner til rådighed i 2018 og to millioner i 2019. Det er nu muligt at søge puljen for 2018. Der sker via Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside: www.slks.dk