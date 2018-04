Folkeskoler vil indføre rullende skolestart

Nordals: Det skal være slut med, at alle nye skolebørn begynder i august på Nørreskov-Skolen og Nordals Skolen. I stedet skal det ske tre gange om året.

- Vi vil gerne give børnene det bedst mulige tilbud trivsel- og læringsmæssigt. Barnet skal begynde, når det er klart i stedet for på en centralt bestemt dato. Børn er børn, og vi kan se, at der kan ske meget med deres modenhed indenfor for få måneder, siger skoleleder i Guderup Carina Bielefeldt.

De to skoler har i et samarbejde med dagtilbudsområdet Als Nord udarbejdet en ansøgning om rullende skolestart, som børne- og uddannelsesudvalget onsdag skal drøfte. Det er planen, at skolebørnene skal kunne begynde 1. marts, 1. august og 1. november.

Man ønsker, at påbegynde den rullende skolestart med første indtag i november 2018. Yderligere lægges der op til, at rullende skolestart evalueres i efteråret 2020.

- Vi oplever i dag i børnehaven, at nogle er overklar, som på den her måde kan komme tidligere i skole. Vi ser også, at nogle, som har fået skoleudsættelse, pludselig har rykket sig så meget, at de er klar. Begge vil blive løst med rullende skolestart, siger Tine Christensen, skoleleder i Nordborg.