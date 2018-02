Folkeskole vil undervise elever på tværs af alder

Guderup: Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til byrådet at sige ja til et ønske fra Nørreskov-Skolen om at organisere undervisningen i 0.-2. klasse i aldersintegrerede klasser.

- Vi oplever i dag meget stor faglig og social spredning på eleverne i hver enkel klasse - en spredning vi også vurderer er tiltaget gennem de senere år. Samtidig oplever vi i dag også, at vi skal bruge mange flere ressourcer på at lære elever at gå i skole, skriver skoleleder Carina Lykke Bielefeldt og bestyrelsesformand Henrik Christensen i ansøgningen.

Med den anderledes organisering af undervisningen, vil den enkelte elev være tilknyttet en stamklasse sammensat af elever med forskellig alder. Det vil blive indført fra august 2018.

- Samlet set vurderer vi, at vi ved at lave aldersintegreret undervisning er i stand til at gøre eleverne endnu dygtigere end i dag - både fagligt og socialt - og dermed give dem, den bedste skole- og læringsstart på livet, og samtidig endnu bedre kan tage udgangspunkt i den enkelte elevs nuværende behov, siger de to.