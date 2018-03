Folkeskole får computerspil på skemaet

Sønderborg: Fra skoleåret 2018-19 udvider Humlehøj-Skolen deres sportslinjer med E-sport. Det sker i samarbejde med E-sportsforeninger og organisationer i området.

Formålet er, at eleverne får mulighed for at kombinere almindelig skolegang med udvikling af deres talent og potentiale for E-sport samt at udvikle E-sporten i Sønderborg.

- I forvejen oplever vi, at en dedikation for sport kan overføres til undervisning i folkeskolen. For E-sports vedkommende ved vi, at eleverne udvikler deres selvtillid via de kompetencer, som kræves for at være god til E-sport. Koncentration, teamwork, kritisk tænkning, vedholdenhed, lederskab, reflekser, analyse og strategi, siger skoleleder Frands Christensen.

Den ny linje vil ikke koste ekstra, idet udstyr med videre stilles til rådighed af organisationen Crossborder-eksport.

Træning og undervisning er tre klokketimer om ugen. Førstnævnte varetages af ekstern træner. E-sporteleverne skal deltage i fysiske aktiviteter i cirka halvdelen af deres træningstimer og desuden have undervisning i sund kost og levevis samt eventuelle skyggesider af E-sporten.