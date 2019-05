Folkemord, stress og kødafgifter: Statsskolen holder partidebat

11 partier var repræsenteret, da Sønderborg Statsskole afholdt vælgermøde for gymnasiets elever. Eleverne havde sat klimaet på dagsordenen, og kandidaterne diskuterede også uddannelsespolitik.

Sønderborg: Folketingskandidater fra 11 partier stillede mandag formiddag op til debatmøde på Sønderborg Statsskole.

Her var der mulighed for at overbevise en fyldt festsal af førstegangsvælgere om, hvor krydset skal sættes onsdag den 5. juni.

En af gymnasieeleverne i salen var 18-årige Peter Birkedal, som var udkig efter mere viden om partier og kandidater, inden han går i stemmeboksen:

- Jeg kunne godt finde på at stemme blankt, hvis der ikke er et parti, jeg er enig i. Jeg kigger mod de blå partier, men ikke ud i det højreekstreme som Stram Kurs, forklarer Peter Birkedal.

Stram Kurs' spidskandidat i Sydjyllands storkreds, Carsten Normann Munk, var da også placeret længst til højre på festsalens scene. Han gjorde sig bemærket blandt elever og de andre kandidater fra mødets begyndelse med sit syn på klimakrisen:

- På 100 år er verdensbefolkningen gået fra cirka én milliard til over syv milliarder mennesker. Det er ødelæggende og uforsvarligt for vores klode, at vi er blevet så mange, sagde Carsten Normann Munk.

Det gav anledning til et spørgsmål fra salen:

- Jeg går ikke ud fra, at du går ind for folkemord, så hvad foreslår du, at vi kan gøre ved overbefolkningen?

- Det kræver et nyt mindset. Ulandsbistanden skal hjælpe med at mindske verdensbefolkningen ved at sprede budskabet, svarede Carsten Normann Munk.