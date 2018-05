Folkebevægelse skal gøre Danmark rent

"Folkebevægelsen mod affald i naturen". Sådan hedder et initiativ fra tidligere byrådsmedlem Svend Erik Petersen, der skal fjerne affald fra marker, grøftekanter, stier og pladser i Danmark. Ambitionen er 100.000 forpligter sig, og at bevægelsen bliver landsdækkende.

Sønderborg: Svend Erik Petersen er tidligere socialdemokratisk politiker og har erfaring med bevægelser fra Sygehusgruppen, der kæmpede for at få det store akutsygehus i Sønderjylland til Sønderborg.

Det gik ikke, men Petersen er også et naturmenneske, og nu vil han gøre en indsats for at gøre Danmark renere. Han vil simpelt hen have reduceret den mængde affald, folk smider i naturen. Derfor har han taget initiativ til "Folkebevægelsen mod affald i naturen" - det har en styregruppe på syv personer med ham selv som talsmand.

- Det er ikke en forening. Det er en bevægelse, og vi skal ikke ud for at samle affald. Det er der andre organisationer, der tager sig af. Nej, vi skal arbejde for at der bliver smidt mindre affald. Min ambition er at halvere affaldsmængderne med 50 procent på to år. Det skal være en landsdækkende bevægelse, siger Svend Erik Petersen.

- Det handler om holdningsændringer. Når man melder sig til bevægelsen, så man bekender sig til ikke at smide affald i naturen og til at påtale det overfor andre, når man ser de smider med affald. Vi skulle gerne blive 100.000 over hele landet, siger han.

- Men er der ikke en sandsynlighed for, at I netop får fat i dem, der alligevel aldrig kunne finde på at smide affald i naturen. Altså at I kommer til at prædike for præsten?

- Jo, det har du ret i. Der findes nok tre grupper: Dem der aldrig vil smide affald, dem der gør det uanset, og så er der alle dem, vi skal have fat i. Dem der spiser en karamel og bare smider papirer uden at tænke sig om. Dem kan vi påvirke, når vi påtaler det straks, de smider med affaldet. For ofte er det bare en dum vane. Altså hvis jeg ser dig smide affald, så siger jer: "Ved du hvad, Holger. Det er sgu ikke i orden. Vil du lige samle det op?" Siger Svend Erik Petersen.