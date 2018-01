Folk vil bo i Sønderborg, Dybbøl og Nybøl

Kommunen er stadig udfordret med et faldende indbyggertal, men fem ud af 20 distrikter i Sønderborg Kommune får flere indbyggere frem mod 2030, mens de øvrige står til en større eller mindre tilbagegang. Værst ser det ud for Havnbjerg og Nordborg.

Det seneste tal fra 1. december 2017 viser et befolkningstal i Sønderborg Kommune på 74.681. Ved udgangen af 2016 var der 74.778 - altså et fald på 97 borgere i løbet af 11 måneder. Til sammenligning var der en stigning på 72 borgere (fra 74.742 til 74.814) i hele 2016. Det skyldtes blandt andet ekstraordinært mange fødsler og færre fraflytninger.

Sønderborg: Mange af de ny- og genvalgte politikere har nævnt tilbagegangen i kommunens indbyggertal som en af de største udfordringer. Og befolkningsudviklingen for Sønderborg Kommune fra 2017 frem mod 2030 fortsætter da også i den negative retning med et skønnet fald på 1849 indbyggere til 72.952 om 12 år. Det viser en befolkningsprognose, som firmaet Boelplan har hjulpet kommunen med at udarbejde. Det svarer til et frafald på cirka to procent af indbyggerne.

Sønderborg trækker

Prognosen deler kommunen op i 20 distrikter, hvor det måske ikke overraskende er selve Sønderborg og nærmeste omegn, der trækker folk til. Men også Nybøl står i det grønne felt med en skønsmæssig befolkningsfremgang på tre procent. Flest trækker dog det sydvestligste område af Sønderborg ved Sønderskov med ni procent og derefter det nordlige Humlehøj, det centrale Ahlmann og i øst - Dybbøl med henholdsvis otte, syv og fire procent i fremgang.

I den anden ende ser det temmelig slemt ud for Nordborg og i særdeleshed Havnbjerg med en tilbagegang i befolkningen på henholdsvis 15 og 19 procent frem mod 2030.

Og så er der hele mellemgruppen, der ligger på mellem seks og ni procent i tilbagegang. Gråsten, Rinkenæs og Egernsund dog kun på et til to procent. I snit er tilbagegangen to procent i hele kommunen.

Tallene viser også, at der er i den ældste del af aldersskalaen, vi bliver flere. Frem mod 2030 vil antallet af de over 80-årige stige med knap 50 procent. Det samme gør sig gældende for personer over 65 år. Dog ikke helt så markant en stigning, men det øger alt sammen den såkaldte demografiske forsørgerkvote, hvor de yngre på arbejdsmarkedet skal forsørge de ældre, der har forladt det.

Hver borger i den erhvervsaktive alder i Sønderborg skal forsørge 0,72 børn/ældre, mens tallet for hele landet er 0,62.