Folk valfartede til Sønderborg Havn

Det salte vand steg til cirka 1,60 meter over daglig vande, og derfor skyllede der også vand på på vejene nær Sønderborg Havn. Men som en borger sagde: Det farligste er den skarpe sol her.

Dengang var det virkelig farligt vejr. Men det var også en 700-1000 års begivenhed - altså en stormflod, der kun vil ske en gang hvert 1000. år. Højvandet denne 2. januar 2019 skulle vær en 20 års begivenhed - selv om den for et par år siden var en 50-100 års begivenhed ...

Havde det været efter stormfloden 13. november 1872 var det en anden sag for Anna Andersen. Det var også før rollatorens tid. Men dengang stod vandet mere end tre meter over daglig vande i store dele af havne og byer ved Østersøen. Også i Sønderborg, hvor man på bygning ved havnen kan se en markering af vandstanden i 1872. Dengang døde mere end 80 personer på Lolland og Falster i stormfloden og flere hundred søfolk omkom ved kæntringer og strandinger i hele Østersøen.

På en dag med en af danmarkshistoriens alvorligste togulykker, hvor seks mennesker blev dræbt og 16 kvæstet på Storebæltsbroen, så var en smule saltet havvand og DMI-meldinger om kategori 3 om "meget farligt vejr" svært for garvede stormflods-reportere at frygte. Så iført Chelsea-boots, Fisherman's Friend, blok og pen drog vi på stormflodsreportage. DMI havde varskoet, at havet ville toppe på 1,62 meter over daglig vande ved 14.30-tiden, og det kom til at passe. Nærmest på millimeter og sekund.

Det er mit indtryk, at folk har været dygtige til at forberede sig på det her. Vi ved, at det har været tæt på husene enkelte steder i Sønderborg og Vemmingbund. Ude ved Vemmingbund, er der lagt en 800 meter lang watertube, og der er også flere pumper. Men meldingen er, at alt er holdt tørt.

Det var farligt vejr

Midt på eftermiddagen have drift- og anlægschef, Henri Littau-Jensen, Sønderborg Kommune, ikke hørt om alvorlige skader på hverken mennesker, dyr eller ejendomme og andre værdier i Sønderborg-området som følge af højvandet.

- Det er mit indtryk, at folk har været dygtige til at forberede sig på det her. Vi ved, at det har været tæt på husene enkelte steder i Sønderborg og Vemmingbund. Ude ved Vemmingbund, er der lagt en 800 meter lang watertube, og der er også flere pumper. Men meldingen er, at alt er holdt tørt, siger han.

På Sønderborg Havn var der da heller ikke det store drama.

- Her er bare et skønt vejr, og vi er på besøg hos vores datter. Hun har fødselsdag i dag, og så skulle vi da lige ned og se vandet stige her. Det er jo naturens kræfter, fortæller Annegrethe Bøhnke fra Gråsten, før turen gik hjem til kaffe og lagkage hos datteren Pia Møller.

Kunstner Stig Kaj Aunfelt bor tæt ved havnen, og med sine mere end 1,90 meter i højden er der aldrig fare for, at vandet står så højt, at han ikke kan trække vejret og smile lidt og sende en frisk bemærkning af sted.

- Det farligste her er den skarpe sol i det klare vejr. Vi skal jo have solfaktor 50 frem, siger han.

- Men det er da hyggeligt lige at komme herned og se de mange mennesker. Det er jo helt vildt, og så får man også lige talt med et par gode venner om julefrokosten, siger Stig Kaj Aunfelt.