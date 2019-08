Folk er vilde med Sønderborg Bibliotek

Borgerne i Sønderborg Kommune går oftere på biblioteket end i resten af landet, og tæt på dobbelt så ofte som i Aabenraa og Tønder. Døgnåbne selvbetjente biblioteker i de mindre byer og et nyt moderne bibliotek i Multikulturhuset er forklaringen, mener stadsbibliotekar.

- Vi har altid haft pæne besøgstal, men er er ikke tvivl om, at det nye hovedbibliotek og Multikulturhuset betyder meget. Men vi har også gode besøgstal på vores biblioteker andre steder - i Broager, Nordborg, Gråsten, Sottrup og Hørup, siger Carsten Nicolaisen. Her er bibliotekerne i princippet åbne døgnet rundt, hvor de er selvbetjeningsbiblioteker.

Det er en analyse fra webmediet www.find-a.kasse-priser.dk på basis af tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort, hvor mange årlige besøg, der er per borger i alle landets kommuner. Sønderborg ligger med otte årlige besøg i den bedste femtedel af kommuner med flest besøg - mens landsgennemsnittet er seks. I Tønder er tallet fire - i Aabenraa fem.

Sønderborg: Folk i Sønderborg Kommune er flittige gæster på bibliotekerne. I gennemsnit er der otte årlige besøg per borger i Sønderborg, mens der i hele landet er seks besøg årligt per borger. I nabokommunerne er der langt færre besøg på bibliotekerne. Forklaringen er ikke mindst det nye store Multikulturhuset med tysk bibliotek, Sønderjyllands Kunstskole og café med udsigt til Alssund - der giver mange folk i hovedbiblioteket i Multikulturhuset.

Rekord i juli

Selv om ikke alle låner en bog eller andet, når de kommer på biblioteket, så betyder det store besøgstal dog også noget for udlånet,

- Vi har med 45.000 enheder haft det største udlån i juli i ti år. Det er gået fra cirka 40.000 og så altså 5000 flere nu i juli, siger Carsten Nicolaisen.

Gribskov Kommune er suverænt nummer et med 23 årlige besøg - og Helsingør ligger også i toppen med 16 årlige besøg per borger.

- Her tror jeg, at forklaringen er, at i Gribskov ligger bibliotekerne på skolerne - og så er Helsingør den kommune i landet, der bruger flest penge på deres biblioteker, fortæller stadsbibliotekaren.