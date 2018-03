Folk debatterer strandpromenaden flittigt

Sagen om den ødelagte strandpromenade er blandt de mest læste på JV.dk - og folk er meget aktive i debatten om at få placeret et ansvar.

Sønderborg: Den ødelagt strandpromenade er en historie, der optager virkelig mange mennesker. Det er blandt de suverænt mest læste historier på JV.dk, og virkelig mange deltager i debatten på JydskeVestkystens hjemmeside eller på mediets Facebookside. Her er en stribe af kommentarerne, hvor der især debatteres ansvar. Er det ansvar Sønderborg Kommunes, rådgiverens, entreprenørens eller brolæggerens?

- Det kan da ikke ske på Nordals. Vi har højst fået et par skovlfulde asfalt, og jeg er sikker på, at vi er med til at betale, når promenaden skal repareres, skriver Harry Nicolaisen.

- Man skulle da tænke vind og vejr og især ændring af vores vejr ind i det projekt. Det er sgu for dårligt. Basta, skriver Hans Hansen.

- Belægningen kan ikke lægges i brolæggersand, men skal lægges i beton, hvis man vil sikre, at en storm og vand ikke underminerer belægningen. Gad godt se de rådgivende ingeniører i dag. Der må være en masse røde ører, mener Jan Fjordbak Sørensen

- Måske man skulle have tænkt på vejrforholdene, da man byggede skidtet. Fint ser det ud, men det er åbenbart sat sammen med en limpistol, skriver Hanne Fredensbo.

- Det ender såmænd med, at skatteyderne igen skal betale. Uanset hvad, så er forklaringen om uheldig vindretning og højvande en dårlig historie. Fortæl nu ikke skatteyderne, at det er første gang i de sidste 168 år, at den kombination er oplevet. Nej, det er dårlig rådgivning fra et udenlandsk (København) rådgiver. Hvis entreprenøren har fået sit arbejde godkendt, der intet er bemærket i byggemødereferaterne, så er det ene og alene et rådgiver ansvar. Men tro mig, vi skatteydere kommer til at betale, frygter Poul Erik Zeberg Jensen, der er bygningskonstruktør.

- Vorherre bevares for en gang tågesnak om en simpel sag. Amatøragtigt anlægsarbejde. Jeg vil gerne se de beregninger af havets påvirkning der eventuelt er foretaget. Nu går der jura og politik i sagen, og enden bliver nok, at kommunen ikke har præciseret tydeligt nok, at det skulle holde til en storm. Så skatteborgerne må til lommerne igen, mener Anders Refslund.

- Peter Hansen - var det ikke din far (tidligere V-borgmester A.P. Hansen, red.), som absolut skulle have chaussésten lagt på Sdr. Havnegade, med masser af problemer til følge? Spørger John Hansen.

- Frode Sørensen blev advaret meget tidligt i forløbet, men han svarede blot, at han ikke havde forstand på byggearbejde, skriver Niels Henrik Nielsen.

- Det var nok en idé at afvente undersøgelsen af, hvad årsagen er, før der dømmes, skriver Gerhard Bertelsen, der er byrådsmedlem for Slesvigsk Parti og formand for erhvervsudvalget.