Folder skal bremse tricktyverier

Sønderborg: I en pressemeddelelse fortæller Sønderborg Kommune, at der i den forgangne uge igen har været gjort forsøg på tricktyveri overfor ældre medborgere. Ofte udgiver tyvene sig for at være fra hjemmeplejen i deres forsøg på at skaffe sig adgang til de private hjem. Det har fået Sønderborg Kommune til - i samarbejde med Politiet - at udarbejde en folder, som personale har haft med til alle borgere, som modtager hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Se på uniformen

I folderen kan man bl.a. se billeder af de uniformer, som kommunens medarbejdere bærer.

- Vi giver også gode råd om at bruge sin dørspion, om kun at skrive efternavn på dørskiltet, hvis man bor alene, om ikke at lukke nogen ind, man ikke kender, om ikke at have penge eller smykker liggende fremme og om at have faste aftaler med sine naboer, familien eller hjemmeplejen. Vi fortæller også, at det er helt ok at bede om legitimation, også fra vores medarbejdere, siger myndighedschef i Sønderborg Kommunes forvaltning Social og Senior, Lene Gram Herborg.

Syd- og Sønderjyllands Politi pointerer, at det er vigtigt at anmelde alle tricktyverier og forsøg herpå, så de kan efterforskes. /exp