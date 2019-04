Thor Mosegaard kom til Føtex Sønderborg i januar 2017, men siger nu farvel for at blive varehuschef i Fredericia, hvor han også stammer fra. Ny chef i Sønderborg pr. 1. juni.

Sønderborg: Allerede da han tiltrådte som Føtex' varehuschef i januar 2017 lagde han ikke skjul på, at han på et tidspunkt gerne ville videre til en større Føtex eller Bilka. Og nu knap to et halvt år senere har muligheden budt sig for 45-årige Thor Mosegaard, der 1. maj begynder i et job som varehuschef i det noget større Føtex i Fredericia.

- Jeg forlader en Føtex her i Sønderborg med gode kolleger, men jeg glæder mig også meget til at begynde i Fredericia, hvor jeg jo kommer fra og bor, siger Thor Mosegaard, som nåede af fejre 25 års jubilæum i Dansk Supermarked i maj sidste år på Brøggeriet.

Thor Mosegaard rykker med beslutningen også tættere på kæresten og tre børn.

Ud over et veldrevet varehus efterlader Thor sig en beslutning om tidsbegrænset parkering på toppen af forretningen.

- Jeg er da endt med at få mere ros end skæld ud for det. Det var et spørgsmål om at tilgodese vores kunder. Vi var enige om ikke at indføre betaling, der kunne komme til at se ud som om, vi ville tjene penge på det. Det har aldrig været vores hensigt, tilføjer Thor Mosegaard.

Han afløses i øvrigt 1. juni af sektionschef i Bilka i Kolding, Nicolai Stærke.