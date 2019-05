Føtex i Sønderborg får eget apotek

Sønderborg: Bymidten får endnu et apotek, når Jernbane Apoteket snart åbner en filial i Føtex.

- Førhen har vi kun haft mulighed for at sælge et begrænset udvalg af håndkøbsmedicin, og vi har ikke kunnet rådgive kunderne i valget eller brugen af medicinen. Nu får vi et full-service apotek med faguddannet personale og receptpligtig medicin, håndkøbsmedicin og det normale sortiment, du finder på apoteker. Det kommer helt klart vores kunder til gode, siger Føtex' nye varehuschef, Nicolai Stærke.

Det er apoteker Anna Grethe Finmand, der står bag åbningen af det nye apotek i Føtex Sønderborg:

- Apoteket er faktisk det eneste sted i sundhedssystemet, hvor du kan komme lige ind fra gaden - uden tidsbestilling eller registrering - og få rådgivning om sundhed. Vi vil gerne være tæt på vores kunder, og nu kommer vi endnu tættere på kunderne, siger Anna Grethe Finmand, som i forvejen har apoteker i Jernbanegade, i Borgen og i Augustenborg.

Det nye apotek kommer til at fremstå som et flot og moderne apotek, hvor recepter kan ekspederes med det samme. Derudover får apoteket et attraktivt sortiment inden for kosttilskud og hudpleje.

Apoteket i Føtex slår dørene op første gang torsdag den 4. juli kl.9.00, og herefter bliver åbningstiderne:

Mandag - fredag fra 9-17.30, lørdag fra kl. 9-15, mens søndag er lukket.