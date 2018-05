Føtex får tidsbegrænset parkering i Sønderborg

Sønderborg: Fra næste uge skal man huske at stille sin p-skive ved Føtex i Sønderborg.

For at give sine kunder de bedste parkeringsmuligheder går supermarkedet nu væk fra tidsubegrænset parkering til tre timers gratis parkering.

- Der er ingen tvivl om, at vi selv helst var fri for at have begrænsning på vores parkeringsplads. Men vi oplever desværre, at parkeringspladserne ofte er optagede gennem mange timer. Det betyder, at vores kunder ikke har optimale parkeringsmuligheder, hvilket er meget vigtigt for os, siger varehuschef Thor Mosegaard.

Han kan fortælle om biler, der optager parkeringspladser i timevis og handlende kunder, som må køre forgæves, fordi det til tider har knebet med ledige parkeringspladser.