Første spadestik til biogasanlæg hvor kragerne vender

SØNDERBORG: Tirsdag blev der taget første spadestik til biogasanlægget i Glansager. Det ligger bag genbrugspladsen, men med indkørsel via Friis Genbrug. Adressen er Matrikel 47. Den fjerne beliggenhed til trods, var der dog ingen skår i glæden, da et triumvirat af biogasbegejstrede i form af direktør Ole Hvelplund, Nature Energy, borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet, og formand for Nature Energy Peter Gæmelke, tidligere præsident for Landbrugsrådet, tog første spadestik i den alsiske muld.

- Vi er ofte blevet spurgt, hvad vi gør af al den gylle, der er i kommunen. Det har plaget os lidt. Gyllemængden er desværre gået lidt ned, men der er stadig en stor mængde at gøre godt med. Vi kæmper på den anden front med at få vindmøller ude i Lillebælt. Vi må komme til den erkendelse, at vi kan ikke skabe den grønne omstilling uden omkostninger i form af at miste udsigt, eller at der et par dage om året lugter af gylle, sagde Erik Lauritzen.