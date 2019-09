Første spadestik til Nordals Fjernvarmeværk

- Med det nye fjernvarmeværk tager vi endnu et kvantespring i forhold til miljøet. Fjernvarmeproduktionen på Nordals Fjernvarmeværk bliver CO2-neutral, og på den måde er det første spadestik i dag også et vigtigt skridt for den grønne omstilling i hele området, siger Tom Hartvig Nielsen.

Bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning Tom Hartvig Nielsen ser også udvidelsen af fjernvarmenettet som et vigtigt skridt i den rigtige CO2-retning.

- Der er tale om en massiv investering i Nordals og vel at mærke ikke kun økonomisk. Fjernvarme er en vigtig del af infrastrukturen og medvirkende til at skabe udvikling og vækst, sagde Erik Lauritzen.

Nordals: - En stor investering i Nordals, sagde borgmester Erik Lauritzen(S), da han tirsdag sammen med bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning Tom Hartvig Nielsen og direktør for Sønderborg Forsyning Hans Erik Kristoffersen tog første spadestik til det nye fjernvarmeværk på Lundenvej i Havnbjerg.

Nyt center

Nordals Fjernvarmeværk bliver del af et udviklingscenter for varmeforsyning, som Danfoss i de kommende år vil opføre i samme område.

- Med den nyeste teknologi inden for halmbaseret fjernvarmeproduktion vil Nordals Fjernvarmeværk være med til at sætte nye standarder og vise verden, hvad vi kan i vores område, siger direktør ved Sønderborg Forsyning Hans Erik Kristoffersen, der i sin tale takkede både Danfoss og leverandører for det gode samarbejde og den store arbejdsindsats i forbindelse med projektet.

Det kommende fjernvarmeværk er et moderne anlæg baseret på flere års udvikling af fjernvarmeteknologi på Lundenvej 7 i Havnbjerg. Værket forventes at stå klar i sommeren 2020. Fjernvarmeværket har kapacitet til at opvarme cirka 2500 husstande. Efter planen fortsætter udvidelsen af fjernvarmenettet til Svenstrup, Guderup og Egen i løbet af 2021. Det samlede budget for projektet er 300 mio. kroner.

Opførelsen af fjernvarmeværket og udvidelsen af fjernvarmenettet betyder, at der vil blive udført omfattende gravearbejde i Havnbjerg og Nordborg. Sønderborg Forsyning opdaterer løbende informationer om gravearbejdet og evt. trafikale gener på: https://sonfor.dk/gravearbejde-nordals/