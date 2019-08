Første skoledag på Lysabilds Børneunivers

Børneuniversets egentlige skoleleder, Mike Foss, er flyttet midlertidigt til Guderup. Denne rokade har sat gang i bekymringer om, hvorvidt børneuniverset i Lysabild snart skal lukkes. Den midlertidige leder, Lotte Christensen, forsøger at sætte ro på situationen. - Nu er der jo mange lokalpolitikere fra flere partier som har været ude og frede skolen. De har forsikret om, at den ikke skal lukkes. Jeg kan jo ikke garantere noget, for jeg er ikke med i de beslutninger. Men vi kan da håbe på, og må gå ud fra, når de siger skolen ikke skal lukkes, så sker det ikke, siger Lotte Christensen. Borgmester i Sønderborg kommune Erik Lauritzen har også selv været ude og kommentere på sagen, og har forklaret at der ikke er nogen politiske bagtanker i spil. Ham selv og Socialdemokratiet har ingen interesse i at lukke skoler, og støtter selv børneuniverser som løsningen på at bevare skoler og pasningstilbud i mindre lokalsamfund. Venstres byrådsmedlem, Tage Petersen, er enig med Borgmester Erik Lauritzen når det kommer til bevarelsen af børneuniverset.

Alt som det plejer

Lotte Christensen er overbevist om, at det personale som arbejder på Lysabilds Børneunivers er i stand til at håndtere et midlertidigt ledelsesskift. - Der har været en masse utryghed, og det skal vi af med. Ledelsen er ændret midlertidigt, men de ansatte som arbejder her har styr på deres job. Jeg skal hverken lave ændringer eller fortælle nogen, hvordan deres job skal passes, det har de fint styr på. Jeg skal bare sørge for, at alt går som planlagt, indtil jeg stopper d. 31 december, fortæller Lotte Christensen.I børneuniverset foregår alting som det plejer. Ni børnehavebørn er kommet i skolealderen og tager i dag deres første skridt ind i klasselokalet. Til at hjælpe med den uvante overgang har den nye børnehaveklasse fået tildelt "store venner." 6.-klasses elever som skal hjælpe de nye skolegængere med at komme godt i gang. De møder deres nye venner i entréhallen og følges med dem og deres forældre ned i deres nye klasselokale. Skoledagen varer fra 9-12, og i dag har forældrene fået lov til at blive på skolen, bare ikke i klasselokalet.