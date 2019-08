Fødevarestyrelsen advarer: Ulovlige fisk solgt på kræmmermarkeder og campingpladser

Har du handlet ved fiskebil på Als? Så bør du læse med her. Fødevarestyrelse har søndag besøgt en ulovlig fiskevirksomhed i Nordborg, efter et anonymt tip, og opfordrer nu alle kunder til at kassere det, de har købt hos fiskehandleren.

Nordborg: Fødevarestyrelsen sendte søndag eftermiddag en pressemeddelelse ud, hvor de skriver, at har man købt enten røget ål, røget ørred eller fiskefrikadeller fra en fiskebil tilhørende Claus Fynbo Hansen på Als, bør man smide dem ud.

På baggrund af et anonymt tip, søndag besøgte de nemlig den ulovlige fiskevirksomhed på adressen Apotekergade 1 i Nordborg på Als.

Virksomheden er uregistreret, og har dermed ikke været underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontroller. Endvidere er fødevarerne produceret under uhygiejniske forhold, blandt andet er fiskene håndteret i et bryggers, hvor der også blev arbejdet med jord og planter. Endvidere var røgeovnen placeret i det fri med adgang for skadedyr. Ejeren havde heller ikke den lovpligtige sporbarhed på sine varer, der skal gøre det muligt for myndighederne at standse en evt. fødevareforurening.

Fiskevarerne er blandt andet blevet solgt på kræmmermarkeder og campingpladser på Als og kan indeholde fx listeriabakterier, som kan være livsfarlige for ældre og svækkede. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen kunderne til enten at levere fiskene tilbage til virksomheden eller kassere dem, skriver de i pressemeddelelsen.