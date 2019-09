Fødevarestyrelsen: Smid frosne fisk fra Himmark i skraldespanden

Har man spist en enkelt fisk i ny og næ, skal man ikke være urolig. Men ud fra et forsigtighedsprincip råder kontorchef i Fødevarestyrelsen alligevel til, at man kasserer fangsten fra Himmark Strand.

Nordals: Fødevarestyrelsen undersøger nu, om fisk fanget ved Himmark Strand er farlige at spise. Indtil svaret kommer, har styrelsen valgt at fraråde fiskeri ved stranden.

- Det er langt fra sikkert, at der kommer et forbud. Men ud fra et forsigtighedsprincip har vi valgt at fraråde fiskeri, forklarer kontorchef Henrik Dammand Nielsen.

Hermed følger også, at man fraråder at spise fisk fanget ved Himmark. Heller ikke dem, man måtte have liggende i fryseren:

- Har man tidligere spist en fisk i ny og næ, sker der givetvis ikke noget. Men smid dog fiskene ud alligevel. For så er der ikke noget at være bekymret over, råder Henrik Dammand Nielsen.

Det er uvist, hvornår Fødevarestyrelsen kan være klar med en vurdering af, hvor meget fisk fanget ved Himmark kan være sundhedsskadelige at spise. Styrelsen skal først have overblik over, hvilke fiskearter, der lever ved stranden, og hvorvidt de opholder sig ved havbunden, hvor det kræftfremkaldende stof vinylklorid er fundet.

Indsamling af viden om strømforhold, fiskearter og hvor forureningen er fundet, foregår i dialog med Sønderborg Kommune.