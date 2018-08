Fodgængerfelter i Guderup og Hundslev bevares

- Jeg er glad for, vi bevarer fodgængerfeltet i Hundslev. Jeg ville i hvert fald have svært ved at forklare og forsvare over for de borgere, der har protesteret over forslaget, at de får mere trafiksikkerhed og tryghed ved, at vi nedlægger et fodgængerfelt og bruger 260.000 kroner på at sætte en helle op i stedet, siger Venstres udvalgsmedlem Tage Petersen.

SØNDERBORG: Det har vakt opsigt, Sønderborg som en af de første kommuner i landet har lavet en revision af sine fodgængerfelter. En gennemgang af for og imod zebrastribede overgange særligt på veje med ikke under 60 kilometer fartbegrænsning har gjort det af med en del fodgængerfelter, men tre bevares. Det er fodgængerfeltet ved Bosager, der bevares i nuværende form af hensyn til brugerne af botilbuddet Bosager. Teknik- og miljøudvalget pillede desuden på sit møde sidste uge fodgængerfeltet på Østergade i Guderup og i Hundslev ved skiltet til Notmark ud af slagplanen for afvikling af fodgængerfelter.

"Det er med bedrøvelse, jeg finder ud af, I overvejer at nedlægge vores meget benyttede - med gode oversigtsforhold i begge retninger - og veloplyste fodgængerovergang i Hundslev på Midtals. Jeg mener, det er en klar forringelse af vor infrastruktur i vore landsbyer. Vil jeg hellere have mine små børn i fremtiden skal krydse vejen mørkt og uden den "forhindring" en overgang er (også hastighedsmæssigt)? Svaret er nej. Jeg ønsker naturligvis, når ikke kun jeg selv og konen benytter overgangen, men også når mine små unger benytter skolebussen, at de kan krydse vejen veloplyst, men med advarselssignaler og mulighed for, at bilisterne tydeligt kan se, der er mennesker, som ønsker at krydse vejen, og ikke kun en lille refleks, der måske fanger bilens forlygter, hvis de er indstillet korrekt. Desuden kunne jeg godt tænke mig at se belæg for, at det øger risikoen for ulykker at have en så velfungerende fodgængerovergang med så gode oversigtsforhold, som vi har her i Hundslev" EN AF 50 INDSIGELSER MOD AT NEDLÆGGE FODGÆNGERFELTER

Bedre end sit rygte

Heller ikke udvalgets næstformand Stefan Lydal, Dansk Folkeparti, mener, man skal tage al snak om manglende trafiksikkerhed i fodgængerfelterne for pålydende.

- Et helleanlæg koster flere hundred tusinde kroner, og giver det så større trafiksikkerhed end et fodgængerfelt. Som brugere af felterne ser man det sikkert ikke på samme måde som en tilfældig bilist. Fodgængerfelter er relativt billige, siger Stefan Lydal, der mener, det er for letkøbt at sige, fodgængerfelter i trafikzoner, hvor det er tilladt at køre 60 kilometer i timen og derover, kun giver falsk trafiksikkerhed.

- Der er ikke statistisk belæg for at mene, det er decideret farligt at krydse fodgængerfelter på befærdede veje. Så ville vi jo have hørt om det, hvis folk jævnligt bliver kørt ned, siger han.

Stefan Lydal er også glad for, fodgængerfeltet på Østergade i Guderup mellem Brugsen og plejecenret bliver, hvor det er. Fodgængerfeltet ved Rønhaveplads/Føtex i Sønderborg revurderes for at se, hvilke konsekvenser ombygningen af det tyske bibliotek har for passagen på stedet. Desuden afventer fodgængerfeltet på Strandvej i Sønderborg og Skomagergade i Nordborg et trafiksikkerhedsprojekt.

- Vi har selv været oppe at se på Skomagergade. Det er en smal vej med tung trafik af landbrugskørestøjer til og fra Pøl. Børnene benytter dog fodgængerfeltet. Det er et skoleeksempel på, det er vigtigt at krydse vejen ikke der, hvor det er nemmest, men hvor det er sikrest, siger Stefan Lydal.

- Vi har pillet Østergade i Guderup og Notmark ud af listen over fodgængerfelter, der skal sløjfes og afventer to trafiksikkerhedsprojekter blandt andet på Strandvej i Sønderborg. Det er altafgørende, fodgængerfelterne ikke giver falsk tryghed, siger udvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Fodgængerfelter på Kongevej ved Slotsbakken og Solbakken samt på Sildekulevej i Gråsten står til nedlæggelse, efter der er fundet alternative trafikløsninger. Fodgængerfeltet på Borgmester Andersens Vej nedlægges. Tidligere er det besluttet at nedlægge 12 fodgængerfelter.