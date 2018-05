Fodbold sparker integration i mål

Mahmoud Sbaa scorede topkarakterer i sin eksamen. Her ses han med Gitte Holm og Erik Lauritzen (S). Foto: Claus Thorsted

DBU og Sønderborg Kommune har arbejdet sammen om at uddanne ni integrationsborgere til fodbolddommere. Fem har bestået eksamen, og borgmesteren kom til diplomoverrækkelsen tirsdag for at ønske tillykke.

Sønderborg: Tirsdag blev fem nye fodbolddommere fejret på Jobcenteret i Sønderborg. De fem er integrationsborgere, der alle har gennemført DBU's dommeruddannelse efter ti undervisningsaftener og en eksamen. Til diplomuddelingen var der kage, kaffe, sodavand og en enkelt borgmester iblandt gæsterne. Erik Lauritzen (S) var med for at ønske tillykke og understrege vigtigheden i, at de bliver en del af det danske foreningsliv. - Jeg er jo selv sportsidiot og har brugt den første tredjedel af mit liv på idræt. Idrætten gør så meget godt for os mennesker og specielt i Danmark. Vi er foreningernes land. Det er der, vi mødes og har vores fællesskab, sagde Erik Lauritzen. Borgmesteren nævnte også manglen på fodbolddommere i kommunen, som vil nyde godt af fem nye dommere på banen. Uddannelsen har været et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og DBU, der har realiseret dommerdrømmen hos de fem mænd. Samarbejdet er den første af sin slags i Sønderborg, men det blev startet op i Aalborg Kommune sidste år.

Jeg er jo selv sportsidiot og har brugt den første tredjedel af mit liv på idræt. Idrætten gør så meget godt for os mennesker og specielt i Danmark. Vi er foreningernes land. Det er der, vi mødes og har vores fællesskab. Erik Lauritzen (S), borgmester.