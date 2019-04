Flyvske fisk og farverig fantasi præger Galleri Lillekobbel

Hun nyder tilværelsen på Kegnæs, hvor der er rig lejlighed til at studere fuglelivet som hendes altoverskyggende inspirationskilde. Hvert år arrangerer hun påskeudstilling sammen med fem andre kvindelige kunstnere, hun har lært at kende på Kegnæs. Her er fyldt med steder, de mange turister kan se på kunst, købe brugskunst eller andet, hvis ikke de tager til stranden eller kaster sig i bølgen blå på surfbræt eller med sejl. Der er højt til himlen i det sydalsiske, hvor mange finder inspiration til udfoldelser af forskellig kreativ og kunstnerisk art. Fælles for dem er, at de bor der, fordi de kan lide de naturskønne omgivelser og nærheden til vandet. Elianes kunst findes i de gamle husmandsstedets gamle staldbygninger, der også er præget af hendes schweiziske herkomst. Tunge gamle Sct. Urban mastodontsten er mejslet ind i muren. Her er det jo ikke af vejen at have en mand af gammel bygmester-æt ved hånden, så det har Bent Petersson naturligvis ordnet.

- Fuglene har fulgt mig hele livet. Dem vender jeg altid tilbage til, fortæller Eliane Karecki, der nu er gallerist og kunstner på fuld tid efter at have stoppet som violinist.

KEGNÆS: Murene er skurede og den runde indkørsel velholdt ud for Galleri Lillekobbel på Kegnæs. Et væld af fuglehuse på gårdbygningen falder i øjnene, og det er ikke tilfældigt. Inden for regerer Eliane Karecki og Bent Petersson, der er parret bag galleriet, som i påsken byder på et kig på kunst og keramik lavet af kreative kvinder på Kegnæs. Eliane Karecki selv har nærmest fået pip, for hun har forsøgt at gøre sig fri af fuglene, som hele tiden flyver i hendes pensel. Det er helt åbenbart ikke lykkedes. De præger rummene i det 153 år gamle husmandssted, som hun har boet i 30 år. Undervejs er Bent Petersson kommet til, og selv om han har en karriere i byggebranchen, endte det med psykologisk rådgivning i, hvordan man får styr på sine følelser og aggressioner. Han var en tur over forsikringsbranchen som taksator først. Det var der han lærte forsikringstagernes aggressioner at kende. Eliane er mangeårig violinist i Sønderjyllands Symfoniorkester. Hun var gift med violinist i radiosymfoniorkestret gennem 40 år Arne Karecki, som hun boede sammen med på Kegnæs indtil hans død ti år efter, de flyttede til halvøen.

Blå fisk

- Jeg har uddannet mig inden for keramik, da jeg boede i Tyskland. Min mand og jeg drev campingplads på Nordals nogle år, men da vi slog os ned her på Kegnæs, tog jeg keramikken op igen. Jeg maler også. Jeg stammer fra Hamborg, men er ikke noget bymenneske. Folk synes her er dejligt, men nogle spørger, hvordan jeg kan holde ud at bo her hele året rundt. Jeg kan godt lide at have plads og luft omkring mig, siger Ingrid Hagen, der også nyder tilværelsen i øsamfundet, hvor hun sælger sjove figurer som små mænd og blå fisk til turister og andre interesserede.

Blandt de øvrige udstillere er den ekspressionistiske og abstrakte kunstner Elsebeth Storm, der kalder sig selv for Madam Storm, Kathrine Christensen, Susanne Jønsson og Marianne Lyngsø. De har vidt forskellig baggrund og har en bred palette med stor farverigdom og både underfundige, sjove og dybsindige motiver. Det er tredje år, påskeudstillingen finder sted. Første år var i forsamlingshuset, men nu er kunsten og besøgstallet blevet så stor, at der var brug for Lillekobbels halvandet hundrede kvadratmeter.

- Jeg så på Midtjyllands Kunstmuseum, at man kan bruge trådnet at hænge op på, så det har jeg gjort, siger praktikeren bag det hele Bent Petersson, der ikke kan se et tankdæksel eller en gammel rusten lampe, uden han synes, den skal bruges til noget.

Det bærer parrets orangeri og slyngplanteopsatser i baghaven præg af. Her er møblerne lavet af kasserede materialer andetsteds fra, så det er ikke så designpræget som i mange andre haver, men det er originalt og i tråd med tiden præget af, det er bedre at genbruge end at smide væk.